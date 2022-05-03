Росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод: загинуло 10 цивільних - ОВА

Російські військові сьогодні, 3 травня, завдають ударів по Авдіївці, Донецька область.
Зокрема, ворог обстріляв Авдіївський коксохімічний завод.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 10 мирних мешканців, 15 – отримали поранення. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою.
"Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали на автобус, який мав їх розвозити із заводу додому", - повідомив Кириленко.
Нагадаємо, через російську агресію на Донеччині загинуло 292 цивільних, 915 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
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