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Росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод: загинуло 10 цивільних - ОВА

Росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод: загинуло 10 цивільних - ОВА

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Росіяни обстріляли Авдіївський коксохімічний завод: загинуло 10 цивільних - ОВА

Фото: Донецька обласна прокуратура/Facebook

Російські військові сьогодні, 3 травня, завдають ударів по Авдіївці, Донецька область.

Зокрема, ворог обстріляв Авдіївський коксохімічний завод.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожого обстрілу загинуло щонайменше 10 мирних мешканців, 15 – отримали поранення. Інформація ще буде уточнюватися й кількість жертв, ймовірно, може бути більшою. 

"Росіяни точно знали, куди цілили - робочі саме завершили зміну й на зупинці чекали на автобус, який мав їх розвозити із заводу додому", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, через російську агресію на Донеччині загинуло 292 цивільних, 915 – зазнало поранень (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).

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