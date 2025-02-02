Росіяни знайшли спосіб протидії українським морським дронам: деталі від ISW

Нещодавно безпілотник РФ завдав удару по українському морському дрону. Це свідчить про те, що російські війська розробили новий метод компенсації українських можливостей у Чорному морі.

Про це пише ISW.

1 лютого Міноборони Росії повідомило, що Чорноморський флот (ЧФ) Росії за допомогою безпілотника знищив український морський дрон у Чорному морі.

“Російські мілблогери стверджували, що російські ЧФ запустили безпілотник “Кронштадт Оріон”, здатний нести ракети з невизначених військово-морських засобів і що цей удар може бути першим задокументованим випадком, коли російські сили використовують військово-морські засоби для розміщення безпілотників, здатних знищувати українські військово-морські дрони”, — йдеться у повідомленні.

Інший російський мілблогер закликав російську владу збільшити виробництво зброї, подібної до ракет X-UAV (TKB-1030) для ефективної боротьби з військово-морськими безпілотними літальними апаратами українських збройних сил, оскільки зараз для Росії занадто ризиковано використовувати гелікоптери поблизу Чорного мор.

Українські війська продемонстрували свою здатність збивати російські вертольоти Мі-8, які діють над Чорним морем, використовуючи ракети, запущені з морських ударних безпілотників Magura V5.

“А удар 1 лютого свідчить про те, що російські війська розробили новий метод, щоб спробувати компенсувати цей український флот”, — завершили аналітики ISW.

Раніше окупанти адаптували роботизовану платформу для перевезення вантажів під запуск безпілотників з важкодоступних місць. Платформа буцімто транспортує дрони у стані "сну" до позиції, з якої вже відбувається пуск розвідувального безпілотного літального апарата.

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