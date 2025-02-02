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Росіяни знайшли спосіб протидії українським морським дронам: деталі від ISW

Росіяни знайшли спосіб протидії українським морським дронам: деталі від ISW

Морський дрон MAGURA V5. Липень 2023. Кадр з відео CNN

Йдеться про безпілотник “Кронштадт Оріон”, здатний нести ракети.

Нещодавно безпілотник РФ завдав удару по українському морському дрону. Це свідчить про те, що російські війська розробили новий метод компенсації українських можливостей у Чорному морі.

Про це пише ISW.

1 лютого Міноборони Росії повідомило, що Чорноморський флот (ЧФ) Росії за допомогою безпілотника знищив український морський дрон у Чорному морі. 

“Російські мілблогери стверджували, що російські ЧФ запустили безпілотник “Кронштадт Оріон”, здатний нести ракети з невизначених військово-морських засобів і що цей удар може бути першим задокументованим випадком, коли російські сили використовують військово-морські засоби для розміщення безпілотників, здатних знищувати українські військово-морські дрони”, — йдеться у повідомленні.

Інший російський мілблогер закликав російську владу збільшити виробництво зброї, подібної до ракет X-UAV (TKB-1030) для ефективної боротьби з військово-морськими безпілотними літальними апаратами українських збройних сил, оскільки зараз для Росії занадто ризиковано використовувати гелікоптери поблизу Чорного мор.

Українські війська продемонстрували свою здатність збивати російські вертольоти Мі-8, які діють над Чорним морем, використовуючи ракети, запущені з морських ударних безпілотників Magura V5.

“А удар 1 лютого свідчить про те, що російські війська розробили новий метод, щоб спробувати компенсувати цей український флот”, — завершили аналітики ISW.

Раніше окупанти адаптували роботизовану платформу для перевезення вантажів під запуск безпілотників з важкодоступних місць. Платформа буцімто транспортує дрони у стані "сну" до позиції, з якої вже відбувається пуск розвідувального безпілотного літального апарата.

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