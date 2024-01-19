Росіяни знайшли заміну збитому А-50: Ігнат повідомив подробиці

В акваторії Азовського моря знову з'явився російський літак А-50.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Після того, як була карта з ворожими цілями порожньою, зараз з'явились 5-6 повітряних цілей. В акваторії Азовського моря з'явився славнозвісний А-50, який випробовує свою долю. Тут немає нічого дивного, є такі літаки ще в Росії. Є А-50, є винищувач ближче до Ростова. І, звичайно, як без безпілотників, які стежать за лінією фронту. Це Миколаївська, Херсонська області - те, що за лінією зіткнення по Дніпру вони постійно "пасуться". Відстежують ситуацію і в реальному режимі повідомляють ворогу про наші війська, наші позиції", - сказав він.

Що відомо про збиті літаки РФ

14 січня про збиття А-50 та пошкодження Іл-22 над Азовським морем повідомив увечері народний депутат, заступник очільника Комітету парламенту з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін.

15 січня цю інформацію підтвердив головнокомандувач Валерій Залужний.

Іл-22 — повітряний командний пункт з якого можна керувати військами під час бойових дій. За інформацією довідника Military Balance 2022, на початку повномасштабного вторгнення у Росії було 12 літаків Іл-22М та 10 Іл-22 (старішої модифікації).

Російські борти радіолокаційного виявлення А-50 під час ракетних ударів підіймаються у повітря та фіксують запуски ППО, що допомагає обходити зенітні засоби. Наразі РФ має на озброєнні дев'ять літаків А-50 та чотири модернізовані версії — А-50У.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мусієнко: як Україні вдалося дістати російські літаки? Дещо змінилося! Є “ПЕВНІ” види озброєння!

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