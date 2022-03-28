Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Росіяни знімають фейкові відео, де нібито українські військові знущаються з полонених - ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
146
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни знімають фейкові відео, де нібито українські військові знущаються з полонених - ЗСУ

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Залужний закликав брати до уваги реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти тільки офіційним джерелам.

У пропагандистських Telegram-каналах поширюється відео, на якому нібито українські військові знущаються зі взятих в полон російських солдат. Збройні сили України назвали це новим видуманим фейком РФ.

Про це повідомив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний.

"З метою дискредитації сил оборони України ворог знімає і поширює постановочні відео з нелюдським ставленням нібито "українських військових" по відношенню до "російських полонених", - написав Залужний.

Главком зазначив, що військовослужбовці ЗСУ та інших законних військових формувань неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Залужний закликав брати до уваги реалії інформаційно-психологічної війни і довіряти тільки офіційним джерелам.

Тим часом голова радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що наразі проводиться перевірка щодо правдивості цього відео. Якщо це фейк - усі винні будуть нести відповідальність.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація