Росіяни знищили 150-метрову українську телевежу на Луганщині

Російські окупанти знищили 150-метрову українську телевежу у Комишувасі на Луганщині.

Рік тому, 22 серпня, телевежа розпочала мовлення. Радіус поширення сигналу складав 50 кілометрів. Вежа забезпечувала українським контентом близько 200 тисяч жителів Луганської та Донецької областей.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За словами Гайдая, вежа, розташована неподалік лінії фронту. До речі, на найвищій її точці майорів синьо-жовтий прапор розміром 4х6 м.

"Напевно, саме він (прапор - Ред.) і не давав спокою окупантам, які на Попаснянському напрямку дорівнювали із землею все", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, в окупованих містах Луганщини - Сєвєродонецьку, Лисичанську та Попасній - російські загарбники лише обіцяють покращити життя. Люди живуть без обіцяного відновлення централізованого газопостачання.

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