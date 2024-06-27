Росіяни знищують Часів Яр "Солнцепьоками": відео воєнного злочину

Такою зброєю ворог намагається вибити українських захисників міста, не зважаючи на порушення Женевської конвенції.

Російські окупанти використовують для ударів по Часовому Яру на Донеччині важкі вогнеметні системи ТОС-1А "Солнцепьок", які Женевська конвенція забороняє застосовувати поблизу населених пунктів через невибірковий характер дії.

Відео застосування цієї зброї опублікували в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

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Тяжкі вогнеметні системи ТОС-1А, які використовують термобаричні боєголовки, мають суттєвий "нищівний ефект" через значно потужнішу силу ураження і вибухову хвилю, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру.

Такою зброєю ворог намагається вибити українських захисників міста, не зважаючи на порушення Женевської конвенції.

"Світ має це бачити. Фіксуємо кожен злочин окупантів", - йдеться у підписі до опублікованих кадрів.

Під таким пекельним ворожим вогнем бійці 24 ОМБр імені короля Данила утримують населений пункт та знищують загарбників.

Найбільш запеклі бої за Часів Яр тривають в районі каналу "Сіверський Донець — Донбас".

Ворог знищує Часів Яр "Солнцепьоками"

Нагадаємо, у місті Часів Яр в Донецькій області станом на 27 червня залишаються місцеві жителі. Не виїхали з міста 643 людини, дітей серед них немає.

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