Росіяни зносять ті частини Драмтеатру в Маріуполі, які доводять злочини окупантів — Андрющенко

Окупанти збираються знести ті частини Драмтеатру в Маріуполі, де вбили сотні мирних українців.

Російські загарбники знищують задню та центральну частини Маріупольського драмтеатру, які доводять бомбардування театру, а не вигаданий російською пропагандою підрив зсередини.

Про це 23 грудня розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Знесення руїн Драматичного театру — безумовне намагання сховати назавжди фізичні докази найбільшого одночасного навмисного вбивства українців росіянами з початку цієї фази війни. Окупанти навіть не приховують своїх намірів", — написав Андрющенко.

За його словами, повному демонтажу підлягають задня та центральна частини театру, проте фронтальну залишать цілою, як "основу реконструкції".

"Тобто демонтуються лише ті частини будівлі, які доводять бомбардування, а не вигаданий пропагандою підрив зсередини. Понад 300 маріупольців загинуло. Весь світ здригнувся. А росіяни продовжують цинічно робити вигляд, що нічого не сталося", — наголосив Андрющенко.

Радник мера Маріуполя наголосив, що правду не сховати. Сьогодні існує купа відеодоказів, свідків та свідчень тих, хто вижив.

"Вдруге за останні 100 років росіяни будують Драм театр на кістках загиблих буквально. За радянських часів його було побудовано в місці захоронення солдатів вермахту, яких було ексгумовано лише в 2017-2018 роках. Тепер планують будувати на кістках маріупольців. Лють. Просто лють", — наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, після захоплення міста російські окупанти почали "зачистку" завалів драмтеатру в Маріуполі, тіла вивозили до Мангуша.

Читайте також: