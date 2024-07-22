Росіяни зносять в Криму останній український храм: що про це відомо (фото)

Російські окупанти в тимчасово окупованій Євпаторії розпочали знищення Хрестовоздвиженського храму Православної Церкви України. Це останній український храм в Криму.

Про це повідомив колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Як зазначається, руйнування храму російські загарбники почали 21 липня. Вже демонтовано купол та верхню частину церкві. Водночас видання “Голос Криму” пише, що від 2019 року на парафію ПЦУ в Євпаторії чинили тиск, щоб вона виконала рішення підконтрольного РФ суду, який постановив знести храм.

Крім того, цинізм полягає ще й у факті, що в рішенні вказано, мовляв, демонтаж повинна здійснити громада цього храму. Попри погрози окупантів, парафіни цього не робили. Через це підконтрольна РФ влада Євпаторії знову звернулася до суду з проханням знести храм самостійно, а витрати за ці роботи стягнути з парафіян.

“Черговий прояв систематичної політики дискримінації українців зі сторони РФ за національною ознакою в умовах окупації. Митрополит Климент повідомив, що в окупованому Криму демонтують останню українську церкву. Окупаційна міська влада Євпаторії розпочала демонтаж Хрестовоздвиженського храму ПЦУ”, − наголосив Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, що супутникові знімки розкрили справжні наслідки удару по військовій базі РФ на озері Донузлав в Крим.

З'явилися супутникові знімки після удару по військовій базі РФ на озері Донузлав в Криму

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