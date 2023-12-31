Росіяни знову атакували Дніпропетровщину артилерією та дронами: є поранені (фото)

У переддень Нового року, 31 грудня, російські окупанти від самого ранку обстрілювали Дніпропетровщину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, зафіксовано 12 атак дронами-камікадзе і 5 артобстрілів.

Зокрема, 31 грудня окупанти здійснили атаку БПЛА по місту Нікополь. Внаслідок ворожої атаки поранено трьох місцевих мешканців. Один постраждалий, 60-річний чоловік, отримав мінно-вибухову травму і численні осколкові поранення. Він був госпіталізований, стан важкий.

Ще двоє постраждалих – подружжя. Їм 60 і 61 рік. Вони лікуватимуться вдома.

Пошкоджені три приватні будинки, АЗС, аптека, офісна будівля, авто, пара мікроавтобусів, комунальне підприємство.

У Покровській сільській громаді побита лінія електропередач. Без світла залишились більш ніж півтисячі осель. Наразі їх заживили. У Мирівській громаді була понівечена агрофірма.

Крім того, пообіді було гучно у Кривому Розі, але на щастя обійшлося без загиблих та постраждалих.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Фото: Facebook / Сергій Лисак

Обстріл Дніпропетровщини 31.12.2023 / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Нагадаємо, що навпроти Нікополя, через Дніпро, розташовані Енергодар і Кам'янка-Дніпровська, захоплені росіянами. Окупанти ледь не щоденно гатять по Нікополю дронами і з артилерії.

Раніше повідомлялося, що 29 грудня окупанти атакували Дніпро ракетами. Зокрема, влучили в торговельний центр та пологовий будинок. Внаслідок атаки загинули семеро людей.

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