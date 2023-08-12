Росіяни знову атакували Херсон: є загиблий та поранені

За минулу добу окупаційна армія здійснила 39 обстрілів та випустила 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА.

По Херсону ворог випустив 9 снарядів.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

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"Територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді, пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі", - йдеться у повідомленні.

У результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, ще 10 дістали поранення.

Додамо, що останніми днями окупанти активізували обстріли Херсона.

Зазначимо, що внаслідок пожежі на Джарилгачі на Херсонщині вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів.

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