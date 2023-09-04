Росіяни знову атакували Одещину: Гуменюк розповіла про наслідки

Минулося без жертв, але є влучання.

Росіяни знову атакували Одеську область. Окупанти застосували "шахеди".

Керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що атака дронами була досить масованою і довготривалою.

"Тривога тривала 3,5 години. Ворог знову повторив масований удар по півдню Одещини, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед". Атака тривала кількома хвилями. Знову майже повністю повторилася тактика попередньої ночі. Це цілком передбачувано, тому що ворогу не дає спокою активність регіону, який не скорився, не здався, не припинив своєї діяльності після завершення зернової угоди.

Знову під ударом цивільна інфраструктура. Абсолютна більшість безпілотників знищена силами протиповітряної оборони. Остаточні цифри ще уточнюються. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру, є пошкоджені будівлі, уточнюється інформацію про постраждалих. Це говорить про те, що ворог може повторювати масовані атаки одна за одною протягом однієї і другої ночі", - додала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня окупаційна армія РФ здійснили кілька хвиль атак ударними безпілотниками "Shahed-136/131" по Одеській області. Безпілотники атакували порти на Дунаї. Силам ППО вдалося збити 22 БПЛА із 25.

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