Росіяни знову атакували ракетами Покровськ: що відомо

Місто Покровськ в Донецькій області у ніч проти 18 лютого потрапило під ракетний обстріл окупантів. Внаслідок ворожого удару загиблих та потерпілих немає.

Про це повідомив голова обладміністрації Павло Кириленко.

"На щастя, минулося без жертв, однак є руйнування: пошкоджено шість житлових будинків, три освітні заклади і центральну площу", - розказав він.

На Донецькому напрямку під обстріли потрапили Мар'їнка та Красногорівка, гучно було на околицях Очеретинської громади. На Лисичанському напрямку під вогнем Сіверськ і Серебрянка Сіверської громади, Торське і Зарічне Лиманської громади.

За добу росіяни вбили трьох жителів Донеччини, а поранили п'ятьох осіб. Зокрема, одна людина загинула в Іванопіллі. У Торецькій громаді поранено 3 людини, ще одна - у Бахмуті.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, ранок в Україні розпочався з ракетної атаки росіян. Близько 8:30 було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, два вибухи прогриміли у Хмельницькому.

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