Росіяни знову атакували Україну: у яких регіонах збивали "Шахеди"

Вночі окупанти влаштували повітряну атаку по містах України. Вони випустили ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області, зенітною керованою ракетою С-300 із окупованої Донеччини та 25 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Упродовж ночі захисниками неба збито 24 "Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Раніше повідомлялося, що Росія здійснила черговий масований ракетний обстріл.

Читайте також: