Росіяни знову атакували Україну: як минула ніч у регіонах

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: сьогодні вночі ворог завдав удару з літаків стратегічної авіації. Кілька крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною на Хмельниччині. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа будівлі, вибито вікна. Крім того, уламки ракет впали в полі коло одного з сіл, а також на території приватних будинків. Працюють усі відповідні служби. На щастя, постраждалих нема. Пожежі ліквідовані самостійно, або силами ДСНС.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли, із мінометів, артилерії, по Новгород-Сіверському району, Чернігівському району. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та зранку ворог здійснив 3 обстріли з міномету. Зафіксовано 11 вибухів по Білопільській громаді. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння. Зафіксовано 147 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Ворожбянська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська, Есманська громади.

Хотінська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії. Пошкоджені 4 житлових будинки в с. Писарівка.

Ворожбянська громада: зафіксовано обстріл з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та лінію електропостачання.

У Шалигинській громаді осколкове поранення в передпліччя отримала місцева жителька. Пошкоджено водонапірну вежу та житловий будинок (пряме влучання).

Запорізька область: вночі російські військові атакували околиці Запоріжжя. Без постраждалих.

За минулу добу ворог здійснив 98 обстрілів 24 населених пунктів області: авіацією вдарив по Оріхову та Левадному, двічі атакував Степногірськ з БПЛА, завдав 5 ударів з РСЗВ по Червоному, Гуляйполю, Темирівці, здійснив 88 ударів артилерією по Червонодніпровці, Гуляйполю, Новодарівці, Білогір'ю, П'ятихатках та інших прифронтових селах. Наразі зафіксовано руйнування або пошкодження 27 цивільних об'єктів - будинків, господарчі споруди та інше майно жителів.

Двоє людей за минулу добу загинули — 55-річний чоловік з Малої Токмачка та 70-річний житель Гуляйполя.

Дніпропетровщина: цієї ночі ПвК "Схід" знищили над областю "Шахед-136".

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Огірцевого і Плетенівки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Плетенівка, Тихе, Варварівка, Бударки, Чугунівка та Амбарне.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Синьківки. Завдав авіаційного удару біля Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Одрадне, Колодязне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове.

Вчора ворог обстріляв с. Кругляківка Куп’янського району, пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди. Без постраждалих. Внаслідок обстрілу Кругляківки пошкоджено житловий будинок, магазин, сільськогосподарську техніку.

Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району горів житловий будинок.

Внаслідок обстрілу с. Бударки Чугуївського району пошкоджено житловий будинок.

Луганщина: окупанти не полишають спроб штурмувати Білогорівку. Атаки у цьому напрямку майже не припиняються. Також росіяни били по Діброві та Білогорівці.

За добу противник здійснив 108 обстріли (478 снарядів).

Донеччина: одну людину поранено за добу.

Росіяни обстріляли 13 населених пунктів. Пошкоджено 7 житлових будинків, газогін, 2 цивільних автомобіля, господарська споруда, школа.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 91 обстріл (415 снарядів), з них по м. Херсон — 10 артилерійських обстрілів (26 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 24 населених пунктів та будівлі двох заводів області.

Всього через російську агресію семеро людей дістали поранення.

Армія РФ обстріляла житловий будинок у Херсоні. Через ворожий удар у власному подвірʼї поранення отримали двоє людей. 86-річна жінка та 25-річний хлопець перебувають у тяжкому стані. Лікарі борються за їх життя.

Також під ворожий вогонь потрапили студенти-волонтери з Рівного, які допомагали херсонцям. Це двоє хлопців - 25 та 23 роки. У них поранення середнього ступеня тяжкості, медики надають їм допомогу.

У селищі Калинівське під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист.

Через детонацію вибухонебезпечного предмета чоловік дістав поранення ніг. Його шпиталізували, медики надають постраждалому необхідну допомогу.

Триває ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. 22 червня рівень затоплення зменшився до позначки 40 сантиметрів. Підтопленими залишаються Херсон, Благодатівка та Новогреднєве – під водою 214 житлових будинків.

Нагадаємо, під час ракетної атаки в ніч проти 23 червня російські окупанти націлилися на військовий аеродром у Хмельницькій області, проте всі їхні цілі були збиті протиповітряною обороною.