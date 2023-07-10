Росіяни знову атакували Україну: як минула ніч у регіонах

Росіяни не припиняють атакувати мирні населені пункти та вбивати українців.

Минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій станом на 10 липня.

Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів ( 85 вибухів) по Новгород-Сіверському району, із мінометів, артилерії. Також зафіксовано пуски некерованих авіаційних ракет із гелікоптера. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворогом здійснено 9 обстрілів (72 вибухи). Обстріляно 4 територіальні громади – Есманську, Краснопільську, Хотінську, Шалигінську.

Попередньо — без наслідків. Дані уточнюються.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 2 мінометні обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська та Середино-Будська громади. Без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Запорізька область: окупанти у прифронтовому Оріхові вдарили керованими авіабомбами під час видачі гуманітарної допомоги у житловому кварталі. Чотири людини загинули на місці: жінки 43, 45, 47 років та 47-річний чоловік. Одинадцять осіб госпіталізували з пораненнями різного ступеня тяжкості.

За добу ворог здійснив 36 прицільних ударів по 10 мирних населених пунктах Запорізької області. В Новоданилівці поранення отримав 65-річний чоловік, йому невідкладно надана медична допомога. Наразі зафіксовано руйнування 10 цивільних об'єктів.

Дніпропетровщина: вчора ввечері ворог поцілив по Марганецькій громаді, вночі — по Нікополю. Минулося без жертв. Дані щодо наслідків обстрілів та руйнувань уточнюються.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди Богодухівського району та Вовчанськ Чугуївського.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Колодязного та Кислівки.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічне, Куп’янськ та Кислівка.

Внаслідок артилерійського обстрілу м. Вовчанськ пошкоджено багатоквартирний будинок.

У с. Колодязне Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння.

Луганщина: ворог не має успіху, але обстрілює населені пункти і наші позиції навколо Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 116 обстрілів( 511 снарядів).

Донеччина: за добу ворог здійснив обстріли 6 населених пунктів: Краматорськ, Часів Яр, Торецьк, Авдіївка, с.Дружба, с.Плещіївка. Пошкоджено 26 об’єктів: 17 житлових будинків (з них 9 – багатоквартирних), 5 цивільних автомобілів, магазин, гараж, котельня, приміщення "Ощадбанку".

Миколаївщина: вночі місто Миколаїв зазнало ракетної атаки. Ворог застосував балістику. Удар по об'єкту інфраструктури. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора вдень було зафіксовано артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 51 обстріл (328 снарядів), з них по м. Херсон — 3 артилерійські обстріли (8 снарядів).Окупанти поцілили у райони 15 населених пунктів області; будівлю універмагу у м. Берислав.

Вчора російська армія вчергове вдарила по Бериславу. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу.

Також цього дня поранень зазнав 27-річний чоловік.

Вчора вдень російська армія завдала удару по житловому кварталу міста. Через обстріл Херсона постраждала 66-річна жінка, їй надали медичну допомогу.

У Тягинці через детонацію російської вибухівки постраждали двоє цивільних.

За попередньою інформацією, двоє чоловіків, 35 та 27 років, намагалися розібрати невідомий вибухонебезпечний предмет. Той здетонував. Обох потерпілих з уламковими пораненнями рук та ніг шпиталізували до Херсона. Лікарі надають їм медичну допомогу.

Всього за добу через російську агресію 5 людей дістали поранення.

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