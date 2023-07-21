Росіяни знову атакували Україну: як минула ніч у регіонах

Минула доба у багатьох регіонах була з обстрілами.

Ситуація в регіонах станом на 21 липня за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 7 обстрілів (49 вибухів). Із артилерії та мінометів — по Новгород-Сіверському району. Зруйновано один із мостів у прикордонні, пошкоджено вежу стільникового звʼязку. Без жертв.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 6 обстрілів – 19 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Хотінської, Білопільської, Краснопільської Юнаківської, Есманської громад.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах області.

Внаслідок ворожого удару по сіськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники 29, 30, 33 та 43 років, ще двох поранених направлено до лікувального закладу.

Надійшло 33 повідомлення про руйнування житлових будинків громадян та об’єктів інфраструктури.

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв с.Новоосинове Куп'янського району. Отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено 3 будинки, гараж та господарчі споруди, сталися пожежі.

Близько 23:10 м. Вовчанськ Чугуївського району було обстріляне з мінометів, пошкоджено 3 приватні будинки та господарчі споруди.

У с. Покаляне Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок.

Біля 12:40 ворог з артилерії обстріляв м. Куп'янськ. Пошкоджено 6 приватних будинків. О 23:50 Куп'янськ був обстріляний вдруге, пошкоджено приватний будинок.

Луганщина: за добу противник здійснив 99 обстрілів( 458 снарядів).

Від 1 серпня буде значно обмежений в’їзд до Рубіжного. Без місцевої реєстрації не пускатимуть нікого, навіть перевізників.

Донецька область: окупанти здійснили 19 обстрілів. Обстріляли 11 населених пунктів.

Пошкоджено 33 об’єкти: 27 житлових будинків, 3 цивільних автомобіля, газопровід, ЛЕП, господарська споруда.

По області за добу: 2 загиблих і 2 поранених.

Миколаївщина: сьогодні зранку — ворожі артилерійські обстріли вздовж узбережжя м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також сьогодні зранку ворог знову завдавав артилерійських ударів по м. Очаків, внаслідок чого виникла пожежа будівлі соціальної інфраструктури міста. Займання було оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків. Постраждалих немає.Також вчора ворожих артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада, пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

Одеська область: на світанку росіяни випустили ракети типу "Калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море. Є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.

Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 45 обстрілів (243 снаряди), з них по м. Херсон — 5 обстрілів ( 20 снарядів). Окупанти поцілили у райони 17 населених пунктів області. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

За даними Генштабу станом на ранок 21 липня ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 32 бойових зіткнення.