Росіяни знову атакували Запоріжжя ракетами

Російська армія знову завдала ракетного удару по Запоріжжі.
У четвер, 6 вересня, Росія вдруге завдала ракетного по обласному центрі. Про першу атака на Запоріжжя стало відомо над ранок.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Чергова ракетна атака ворога. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.
До слова, мешканці міста повідомляли про вибухи. Повітряну тривогу в області оголосили о 10:34. Станом на 10:50 вона триває.
Своєю чергою, секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив про удари по об‘єктах інфраструктури: "Кляті рашисти не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктам інфраструктури".
Слід зауважити, що голова ОВА попереджав, що існує велика вірогідність повторних ракетних атак. Старух просив мешканців області не нехтувати сигналами про ворожі атаки і перебувати в укриттях.
Як повідомлялося, над ранок 6 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки. Відомо, що дві людини загинули, під завалами перебувало п'ять осіб.
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