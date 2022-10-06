Росіяни знову атакували Запоріжжя ракетами

Російська армія знову завдала ракетного удару по Запоріжжі.

У четвер, 6 вересня, Росія вдруге завдала ракетного по обласному центрі. Про першу атака на Запоріжжя стало відомо над ранок.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Чергова ракетна атака ворога. Перебувайте в укриттях", - йдеться у повідомленні.

До слова, мешканці міста повідомляли про вибухи. Повітряну тривогу в області оголосили о 10:34. Станом на 10:50 вона триває.

Своєю чергою, секретар міськради Анатолій Куртєв повідомив про удари по об‘єктах інфраструктури: "Кляті рашисти не залишають місто у спокої. Ворог знову вдарив по об‘єктам інфраструктури".

Слід зауважити, що голова ОВА попереджав, що існує велика вірогідність повторних ракетних атак. Старух просив мешканців області не нехтувати сигналами про ворожі атаки і перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, над ранок 6 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки. Відомо, що дві людини загинули, під завалами перебувало п'ять осіб.

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