Росіяни знову б'ють по Україні ракетами Північної Кореї — Defense Express (фото)

Пуск ракети було зафіксовано з території РФ в напрямку Білої Церкви.

Росія після перерви відновила використання отриманого від Північної Кореї ракетного озброєння проти України.

Про це йдеться у матеріалі Defense Express із посиланням на дані з обізнаних джерел.

За інформацією видання, російські окупанти під час масованого удару по Україні 31 липня застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва, проте ракета просто упала на території Київської області.

Рештки балістичної ракети KN-23 Фото: defence-ua

"Пуск ракети було зафіксовано з території РФ в напрямку Білої Церкви, але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно після вибуху в повітрі. На місці падіння цієї ракети були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23, які РФ використовувала для ударів по Україні на початку 2024 року", — зазначають експерти.

Фахівці звертають увагу на те, що останній до цього моменту зафіксований випадок застосування росіянами балістичних ракет KN-23 північнокорейського виробництва для ударів по Україні було зафіксовано 27 лютого 2024 року.

Тож, окупанти відновили використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після паузи, яка тривала 5 місяців.

Нагадаємо, у липні 2024-го Росія застосувала для ударів по Україні найменшу від початку цього року кількість ракет. Військовий експерт Олександр Коваленко розповів, про що це може свідчити.

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