Росіяни знову накрили вогнем Херсон: місцеві розповіли про пережите (фото, відео)

Ворожими ударами пошкоджено приватнй будинок, гаражі та припарковані там авто.

Російські окупанти обстріляли Херсон вранці 7 березня, внаслідок чого завдали руйнувань та поранили чоловіка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, який також опублікував відео з наслідками ворожих ударів.

Прокудін поінформував, російські війська від самого ранку криють вогнем Херсон.

Внаслідок чергового обстрілу було пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автомобілі.

Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він перебуває в лікарні, медики проводять обстеження постраждалого та надають йому допомогу.

Наслідки російського терору були зафіксовані на відео. На кадрах видно зруйновані будівлі, розтрощені машини, а місцеві жителі зі сльозами на очах розповідають про пережите і про збитки, яких зазнали.

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Наслідки обстрілу Херсона 7 березня / Скриншот з відео

Наслідки обстрілу Херсона 7 березня / Скриншот з відео

Наслідки обстрілу Херсона 7 березня / Скриншот з відео

Нагадаємо, 6 березня окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонської області: пошкоджені 16 будинків та інша інфраструктура, поранені четверо людей.

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