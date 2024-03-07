Росіяни знову накрили вогнем Херсон: місцеві розповіли про пережите (фото, відео)

Ворожими ударами пошкоджено приватнй будинок, гаражі та припарковані там авто.
Російські окупанти обстріляли Херсон вранці 7 березня, внаслідок чого завдали руйнувань та поранили чоловіка.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, який також опублікував відео з наслідками ворожих ударів.
Прокудін поінформував, російські війська від самого ранку криють вогнем Херсон.
Внаслідок чергового обстрілу було пошкоджено приватну оселю, гаражні приміщення та припарковані там автомобілі.
Постраждав 45-річний чоловік. Зараз він перебуває в лікарні, медики проводять обстеження постраждалого та надають йому допомогу.
Наслідки російського терору були зафіксовані на відео. На кадрах видно зруйновані будівлі, розтрощені машини, а місцеві жителі зі сльозами на очах розповідають про пережите і про збитки, яких зазнали.
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Нагадаємо, 6 березня окупанти обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонської області: пошкоджені 16 будинків та інша інфраструктура, поранені четверо людей.
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