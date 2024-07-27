Росіяни знову накрили вогнем Херсон: снаряд влучив у багатоповерхівку

Ввечері суботи, 27 липня, Херсон знову опинився під артилерійським обстрілом.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Годину тому російська армія вкрила вогнем Корабельний район Херсона. Снаряд поцілив у багатоповерхівку", – написав Прокудін.

Голова ОВА також повідомив, що внаслідок влучення 64-річна жінка отримала смертельні поранення. На момент удару, близько дев'ятої години вечора, жінка перебувала у своїй квартирі.

Подробиці щодо руйнувань та постраждалих наразі невідомі.

Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти скинули вибухівку з дрона на двох цивільних громадян на Херсонщині. Постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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