Росіяни знову накрили вогнем Херсон: снаряд влучив у багатоповерхівку

Внаслідок влучення снаряда загинула літня жінка.
Ввечері суботи, 27 липня, Херсон знову опинився під артилерійським обстрілом.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Годину тому російська армія вкрила вогнем Корабельний район Херсона. Снаряд поцілив у багатоповерхівку", – написав Прокудін.
Голова ОВА також повідомив, що внаслідок влучення 64-річна жінка отримала смертельні поранення. На момент удару, близько дев'ятої години вечора, жінка перебувала у своїй квартирі.
Подробиці щодо руйнувань та постраждалих наразі невідомі.
Нагадаємо, минулого тижня російські окупанти скинули вибухівку з дрона на двох цивільних громадян на Херсонщині. Постраждалі отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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