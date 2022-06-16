Росіяни знову обстріляли Донеччину: пошкоджені приватні житлові будинки, є поранені

Росіяни знову обстріляли Донеччину: пошкоджені приватні житлові будинки, є поранені

Російські окупанти вкотре обстріляли Донеччину.

В результаті чого Покровську та селищі Грішине пошкоджені приватні житлові будинки та метеорологічна станція.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, в Покровську росіяни під час артилеристських обстрілів пошкодили дві адміністративні будівлі на території одного з міських підприємств. Крім того, руйнування зазнала метеорологічна станція та 14 поряд розташованих приватних житлових будинків. Постраждали дві людини.

“В селищі Гришине внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю ферми, загинуло 30 голів тварин. Інформація про загиблих та постраждалих людей не надходила. Від ДСНС залучалось 21 чоловік особового складу та чотири одиниці техніки”, - розповіли в ДСНС України.

Нагадаємо, що окупанти завдали ракетного удару по Лисичанську. Є загиблі та поранені.

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