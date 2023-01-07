Росіяни знову обстріляли Донецьку область – є загиблі та поранені

Окупанти вчергове атакували населені пункти Донецької області.
Протягом минулої доби окупанти атакували чотири населені пункти Донецької області. Внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, ще сім людей поранено.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 6 січня росіяни вбили 2 мирних мешканців Донбасу: у Бахмуті та Червоній Горі. Ще 7 людей в області отримали поранення", - написав він.
Також повідомляється, що всього від початку повномасштабної війни на Донеччині через агресію Росії загинули 1292 особи, ще 2823 людей отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Ситуація на Донеччині
5 січня Путін наказав міністру оборони Сергію Шойгу припинити вогонь по всій лінії зіткнення сторін в Україні на Різдво.
Пізніше Шойгу заявив про нібито "36-годинне припинення вогню в Україні".
Проте 6 січня окупанти завдали ударів з артилерії по Кураховому на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки та лікарню, поранено щонайменше одну людину.
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