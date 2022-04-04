Росіяни знову обстріляли Харків: є загиблі та поранені, серед них - діти

Росіяни знову обстріляли Харків: є загиблі та поранені, серед них - діти

Харків'ян закликають залишатися в укриттях під час обстрілів.

Ввечері 3 квітня російські окупанти знову обстріляли Харків. Загинуло четверо цивільних осіб.

Про це повідомив голова Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

За його словами, ще 30 мирних харків'ян отримали поранення, у тому числі троє дітей.

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"Всі ці люди цивільні. Не мають жодного стосунку до військових. Не дивлячись на небезпечну ситуацію в районі, на місце трагедії оперативно прибули слідчі поліції! Всі наслідки ворожого обстрілу вони ретельно задокументували. Окупанти обов’язково відповідатимуть за всі свої злочини проти людяності", - написав Тимошко.

Він закликав містян не виходити на вулиці під час обстрілів, а залишатися в укриттях.

"Обстріли росіянами житлових кварталів не випадкові. Вони знають, що вбивають мирних мешканців", - підкреслив Тимошко.

Нагадаємо, біля Харкова українські захисники вщент розбили мотострілецьку роту танкового полку РФ.

Фото: Володимир Тимошко

Фото: Володимир Тимошко

У Харківській області ситуація залишається напруженою

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