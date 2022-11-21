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Росіяни знову обстріляли Херсон: снаряд поцілив у квартиру, є постраждалі

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни знову обстріляли Херсон: снаряд поцілив у квартиру, є постраждалі

Фото: Associated Press

На місці працюють екстрені служби.

Ввечері, 21 листопада, російські терористи вкотре обстріляли звільнений Херсон. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок, є постраждалі.

Про це написав заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Відомо, що окупанти обстріляли один із районів міста, через що постраждали жителі звільненого Херсона.

"Російські підлі терористи. Втекли із Херсона і почали обстрілювати мирних мешканців. В Дніпровському районі міста зафіксовано приліт в квартиру, є постраждалі. На місці працюють рятувальники та екстрені служби", - написав Тимошенко.

Обстріли Херсона

ЗСУ 11 листопада звільнили Херсон - єдиний обласний центр, який окупанти захопили від 24 лютого. Терористи з Росії залишили місцевих жителів без тепла, електрики та зв'язку, оскільки підірвали усю критичну інфраструктуру. 

21 листопада росіяни весь день обстрілюють Херсон з артилерії. На місці трагедії загинула одна людина, ще кілька осіб госпіталізували.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що таким чином Росія мститься мешканцям Херсона за підтримку ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
669
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