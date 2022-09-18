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Росіяни знову обстріляли колонію в Оленівці та заявили про загибель захисника України: реакція омбудсмана

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Росіяни знову обстріляли колонію в Оленівці та заявили про загибель захисника України: реакція омбудсмана

Фото: Associated Press

Російські окупанти знову обстріляли колонію в Оленівці, де перебувають українські військовополонені.

Пропагандисти з Росії заявили про загибель одного воїна ЗСУ та чотирьох поранених.

Про це написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. 

Україна не має даних щодо імен загиблого та постраждалих і звертається до ООН, Міжнародного товариства "Червоного хреста" та омбудсмана РФ Москалькової з вимогою надати інформацію про подію. 

"Як і раніше я, як омбудсман, готовий особисто прибути в Оленівку для оцінки всіх фактів та спілкування зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами. Мотиви, з якими Російська Федерація чинить обстріли таборів військовополонених сьогодні, мені точно не відомі. Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва РФ", - написав Лубінець. 

Омбудсман наголосив, що Росія вчиняє такі дії, щоб змусити страждати родичів військовополонених та для створення соціального невдоволення в Україні або, щоб змусити українську владу піти на поступки окупанту. 

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
875
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