Росіяни знову обстріляли колонію в Оленівці та заявили про загибель захисника України: реакція омбудсмана

Російські окупанти знову обстріляли колонію в Оленівці, де перебувають українські військовополонені.

Пропагандисти з Росії заявили про загибель одного воїна ЗСУ та чотирьох поранених.

Про це написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Україна не має даних щодо імен загиблого та постраждалих і звертається до ООН, Міжнародного товариства "Червоного хреста" та омбудсмана РФ Москалькової з вимогою надати інформацію про подію.

"Як і раніше я, як омбудсман, готовий особисто прибути в Оленівку для оцінки всіх фактів та спілкування зі свідками обстрілів, пораненими та утримуваними громадянами. Мотиви, з якими Російська Федерація чинить обстріли таборів військовополонених сьогодні, мені точно не відомі. Можливо, це банальна помста через поразки на фронті, а можливо цілеспрямований терор і показова безкарність військового керівництва РФ", - написав Лубінець.

Омбудсман наголосив, що Росія вчиняє такі дії, щоб змусити страждати родичів військовополонених та для створення соціального невдоволення в Україні або, щоб змусити українську владу піти на поступки окупанту.

Нагадаємо, російські війська 29 липня обстріляли колонію №120 в окупованій Оленівці Донецької області. Там загарбники утримували в полоні українських військових та цивільних.

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