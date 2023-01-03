Росіяни знову обстріляли Курахове на Донеччині – двоє людей поранені, є загиблий (фото)

Один снаряд влучив у багатоповерхівку, також пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури інфраструктури

Місто Курахове Донецької області знову опинилося під ворожим вогнем. Зранку 3 січня російські загарбники з артилерії обстріляли житловий квартал – двоє людей поранені, є загиблий.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Один снаряд влучив безпосередньо у багатоповерхівку. Крім того, пошкоджено об'єкт інфраструктури водопостачання та вибито шибки у будівлях неподалік місця влучання", - зазначив він.

Павло Кириленко наголосив, що зараз вся Донецька область небезпечна для цивільних, і закликав людей евакуюватися з області.

Фото/Telegram: Павло Кириленко

Фото/Telegram: Павло Кириленко

Обстріли Донеччини

У МінТОТ закликають до евакуації мешканців Донеччини – в області залишається щонайменше 200 тис. осіб.

Наприкінці грудня російські загарбники обстріляли Часів Яр у Донецькій області з реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого загинула одна людина, ще двоє людей отримали поранення.

У ніч проти 1 січня армія окупантів продовжувала обстріли Донецької області. Так, росіяни атакували понад 5 населених пунктів області.

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