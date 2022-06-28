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Росіяни знову обстріляли Миколаїв: ракети "прилетіли" у міський стадіон та військовий об'єкт (відео)

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Росіяни знову обстріляли Миколаїв: ракети "прилетіли" у міський стадіон та військовий об'єкт (відео)

Фото: ТСН.ua

Російські окупанти у вівторок, 28 червня, ракетами обстріляли Миколаїв.

Зафіксовано "прильоти" ворожих ракет у міський стадіон та об’єкт військової інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"Сьогодні російські окупанти поцілили у міський стадіон та об’єкт військової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені і житлові будинки. Зокрема, в одному з районів вибито більше 200 вікон у восьми багатоповерхівках. В іншому - у шести приватних будинках частково пошкоджена покрівля", - повідомив мер Миколаєва. 

Відомо, що по Миколаєву стріляли з берегового ракетного комплексу "Бастіон", розташованого на тимчасово окупованій Херсонщині.

Нагадаємо, російські окупанти 28 червня шістьома ракетами обстріляли Дніпропетровську область. Три ракети збила ППО, інші - влучили у залізничну інфраструктуру, промислове підприємство та СТО. 

Також загарбники 28 червня обстріляли Одеську область. 

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