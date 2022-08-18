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Росіяни знову обстріляли Миколаїв: загинула людина, є поранені

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Росіяни знову обстріляли Миколаїв: загинула людина, є поранені

Фото: Фото Наталії Нагорної/ТСН

Російські окупанти у четвер, 18 серпня, ракетами обстріляли Миколаїв.

Росіяни вбили одну людину та поранили ще двох жителів Миколаєва

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. 

"За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Райони ураження та всі інші подробиці повідомлю вам згодом", - повідомив мер Миколаєва. 

Нагадаємо, у Миколаєві пролунали вибухи. Їх відтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
290
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