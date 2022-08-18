Росіяни знову обстріляли Миколаїв: загинула людина, є поранені

Росіяни вбили одну людину та поранили ще двох жителів Миколаєва.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Райони ураження та всі інші подробиці повідомлю вам згодом", - повідомив мер Миколаєва.

Нагадаємо, у Миколаєві пролунали вибухи. Їх відтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич.

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