Росіяни знову обстріляли Миколаїв: загинула людина, є поранені

Російські окупанти у четвер, 18 серпня, ракетами обстріляли Миколаїв.
Росіяни вбили одну людину та поранили ще двох жителів Миколаєва.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до медзакладу. Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Райони ураження та всі інші подробиці повідомлю вам згодом", - повідомив мер Миколаєва.
Нагадаємо, у Миколаєві пролунали вибухи. Їх відтвердив і мер міста Олександр Сєнкевич.
Читайте також:
- Мер Миколаєва розповів, скільки мешканців залишилися під обстрілами в місті
- Російські окупанти масово знищують вищі навчальні заклади Миколаївщини
- Обстріляли університет і знищили автопарк: мер Миколаєва розповів про наслідки нічної атаки