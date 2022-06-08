Росіяни знову обстріляли Миколаївську область: кількість поранених серед цивільного населення зростає

За минулу добу від обстрілів російських окупантів у Миколаївській області постраждали 13 людей.
Більшість поранених - цивільні особи. На щастя, дітей серед постраждалих немає.
Про це повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва в Telegram.
За її словами, усі постраждалі доставлені у медичні заклади області і вже отримують необхідну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 177 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину", - написала Замазєєва.
Очільниця Миколаївської облради також повідомила, що ворожі обстріли були зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах – на території Широківської, Березнегуватської, Снігурівської, Галицинівської та Первомайської громад. Били окупанти цієї ночі і по самому Миколаєву.
Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що російські загарбники майже щодня обстрілюють Миколаїв та область з "Піонів" – самохідних артилерійських установок. Почали з'являтись жертви серед цивільного населення.
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