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Росіяни знову обстріляли Слов'янськ: пошкоджено багатоповерхівки в центрі міста, є поранена людина

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Росіяни знову обстріляли Слов'янськ: пошкоджено багатоповерхівки в центрі міста, є поранена людина

Наразі місто частково знеструмлено.

Російські окупанти вранці 29 липня знову обстріляли Слов'янськ.

Як повідомив мер міста Вадим Лях, ймовірно, це був ракетний удар.

"Не дуже добрим для Слов'янська виявився ранок п'ятниці, 29 липня. Місто знову обстріляли. Пошкоджено багатоповерхівки в центрі, будинки в приватному секторі мікрорайону Північний", - написав він.

Мер Слов'янська також зазначив, що поранення отримала одна людина.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 156-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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