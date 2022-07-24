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Росіяни знову обстріляли Сумщину з артилерії: у трьох громадах понад 30 "прильотів"

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Росіяни знову обстріляли Сумщину з артилерії: у трьох громадах понад 30 "прильотів"

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Окупанти атакували Хотінську, Буринську та Білопільську громади на Сумщині.

Російські окупанти у неділю, 24 липня, вкотре обстріляли територію Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За добу було зафіксовано понад 30 "прильотів" по  Хотінській, Буринській та Білопільській громадах. 

  • Хотінська громада: близько 11.00 відбувався артилерійський обстріл з території рф − 10 "приходів";
  • Буринська громада: Близько 17.00 відбувся обстріл зі ствольної артилерії − 14 "приходів";
  • Білопільська громада: обстріл з мінометів − 9 "приходів". 

На щастя, в усіх випадках обійшлося без втрат та руйнувань.

Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілу села на Сумщині загинув фермер.

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