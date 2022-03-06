Росіяни знову обстріляли "зелений коридор" в Маріуполі (відео)

Росіяни знову обстріляли "зелений коридор" в Маріуполі (відео)

Людей закликали не виходити із укриття цивільного захисту, тому що перебувати на вулиці небезпечно.

Друга спроба вивести цивільне населення "зеленим коридором" з Маріуполя знову закінчилася обстрілами з боку російської армії.

Про це 6 березня повідомили в МВС України.

Правоохоронці підкреслили, що бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши "режиму тиші". Людей закликали не виходити із укриттів цивільного захисту, тому що перебувати на вулиці небезпечно.

"Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує, коли починати гатити і в кого", - йдеться в повідомленні.