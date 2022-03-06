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Росіяни знову обстріляли "зелений коридор" в Маріуполі (відео)

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Росіяни знову обстріляли "зелений коридор" в Маріуполі (відео)

Associated Press

Людей закликали не виходити із укриття цивільного захисту, тому що перебувати на вулиці небезпечно.

Друга спроба вивести цивільне населення "зеленим коридором" з Маріуполя знову закінчилася обстрілами з боку російської армії.

Про це 6 березня повідомили в МВС України.

Правоохоронці підкреслили, що бойовики відкрили вогонь, не забезпечивши "режиму тиші". Людей закликали не виходити із укриттів цивільного захисту, тому що перебувати на вулиці небезпечно.

"Потрібно розуміти, що через вбивства окупаційними військами цивільних - гарантій безпеки "зелених коридорів" бути не може, адже лише хворий мозок росіян вирішує, коли починати гатити і в кого", - йдеться в повідомленні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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