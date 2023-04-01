Росіяни знову обстрілюють Херсонщину: загинула людина, є поранені – ОП

Російські загарбники знову обстрілюють Херсон та область.

Окупанти 1 квітня, у суботу, вчергове атакували Херсон та Херсоньску обаласть з артилерії. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни обстрілюють Херсонщину. З артилерії вдарили по місту Херсон, влучили у приватний будинок – загинула людина на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Загарбники також обстріляли село Козацьке – влучили у приватний будинок, є поранений.

Нагадаємо, за добу 31 березня армія РФ з авіації, "Градів" та артилерії 64 рази обстріляла Херсонщину, випустивши по території 243 снаряди.

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