Росіяни знову ракетами завдали ударів по мосту через Дністровський лиман

Росіяни знову ракетами завдали ударів по мосту через Дністровський лиман

Вранці середи, 27 квітня, о 6:45 армія Російської Федерації знову обстріляла міст через Дністровський лиман в Одеській області.

Ракетний обстріл мосту в Затоці вже другий за останні дві доби. Внаслідок атаки окупантів держави-терористки постраждалих залізничників немає.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

За його словами, ступінь ураженості інфраструктури зможемо визначити після закінчення повітряної тревоги.

До слова, 26 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Було пошкоджено міст через Дністровський лиман. Пізніше його відкрили для реверсного проїзду. В ОДА вважають, що своїми діями ворог намагається відрізати частину області та створити напруженість на фоні подій у Придністров’ї.

Як повідомлялося, ніч проти середи, 27 квітня, в Одесі та області минула спокійно та без обстрілів. Українські військові контролюють ситуацію на кордоні з Придністров'ям, наголошують в ОДА.

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