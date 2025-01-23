Росіяни знову розстріляли українських військовополонених: в Офісі Генпрокурора відреагували

Під час штурму позицій українських військ окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців та розстріляли їх.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, Лубінець відреагував на черговий розстріл українських військових армією РФ.

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