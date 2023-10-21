Росіяни знову штурмували Авдіївку: що відомо про ситуацію у місті

У четвер 19 жовтня російські окупанти здійснили ще одну повномасштабну атаку північніше Авдіївки. Ворог намагається прорватися через низини на села Степове-Бердичи, щоб перерізати трасу в Авдіївку та захопити відвал біля Авдіївського коксохімічного заводу.

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Він розповів, що наступ проведений окупантами учора був аналогічним штурму 10 жовтня.

"Тобто масований удар артилерії та авіації, потім спроба увірватись на швидкості великими колонами з десантом піхоти на найближчі посадки через поля, незважаючи на втрати", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ворог намагався атакувати кількома колонами бронетехніки та кількома групами піхоти одночасно.

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"Українська оборона зустріла росіян організованим вогнем. Протягом доби 19 жовтня в полосі 110-ї бригади та приданих сил наші війська знищили та підбили 70 одиниць бронетехніки. Важкі втрати завдані двом російським штурмовим батальйонам", - сказано у повідомленні.

За даними журналіста, штурм Авдіївки - це вже третя велика наступальна операція росіян.

"Жовтнева операція почалась 30 вересня. 10-14 жовтня три російські бригади намагались прорвати фронт північніше міста та взяти у кільце, але російські штурмові батальйони були розбиті. Після кількох днів перестрілок 19 жовтня росіяни зробили новий ривок вперед. 20 жовтня цей штурм також припинився, йдуть перестрілки та бомбардування, з обох сторін підтягуються резерви", - написав він.

До чого готуються окупанти в Авдіївці?

Юрій Бутусов зазначає, що російські війська перегруповуються та готують новий штурм на тих же самих напрямках північніше Авдіївки.

"Задум російського командування очевидний - північніше Авдіївки вони влізли в вузьку низину, яка повністю прострілюється українцями з найближчих висот. Вони не можуть там закріпитись, бо під обстрілом з висот утримання цих рубежів буде коштувати дуже дорого. Тому ворог буде продовжувати штурм, бо зайняті позиції вимагають йти вперед далі", - розповів він.

Для окупаційних військ важлива атака терикону, оскільки вони сподіваються використати його, щоб позбавити наші війська можливості використовувати цю висоту як позицію для протитанкових ракетних комплексів.

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Крім того, росіяни готують наступ у напрямку Первомайське-Водяне-Опитне південніше Авдіївки, щоб спробувати охопити місто з півдня та згорнути фронт на південь на Невельське.

"Тактичне становище українських військ під Авдіївкою залишається вигідним. Ми контролюємо висоти, росіяни влізли по-суті в вогневий мішок в низинах", - наголосив Бутусов.

Тож ворог намагається прориватися у напрямку, де посилена оборона.

Бої за Авдіївку: що відомо

Ситуація в Авдіївці Донецької області залишається вкрай напруженою і напряму буде залежати від ресурсних можливостей українських Сил оборони.

Російські війська впевнені, що у них є шанс захопити Авдіївку в Донецькій області.

Біля Авдіївки Донецької області запеклі бої тривають уже тиждень. Окупанти нищать місто ракетними ударами та обстрілюють з авіації.

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