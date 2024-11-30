Росіяни знову вдарили по Донеччині: є загиблі та поранені

Загинули дві жінки, ще троє людей поранено.

Окупанти здійснили артилерійський обстріл Мирнограду. В результаті одного з влучань на городі біля житлового будинку загинула 65-річна жінка. Через годину під обстріл потрапив приватний сектор.

Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Внаслідок другої атаки поранення отримали дві місцеві жительки віком 35 та 37 років. Незабаром ворог завдав ще одного удару, в результаті якого загинула 56-річна жінка, а 51-річний чоловік отримав травми.

Артилерійські удари пошкодили приватний будинок, автомобіль та магазин.

"Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли зупинку транспорту на Херсонщині

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