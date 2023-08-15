Росіяни знову вдарили по Україні, ЗСУ наступають на двох напрямках - зведення Генштабу

Вночі проти 15 серпня Російська Федерація завдала чергового удару по Україні. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Крім того, протягом минулої доби відбулось понад 15 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби окупанти здійснили ракетно-авіаційну атаку, застосувавши вісім ракет "Калібр" та 15 іранських ударних дронів "Shahed-136/131" по Одеській області. Усі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 15 серпня.

Загалом протягом минулої доби, 14 серпня, РФ завдала 14 ракетних та 72 авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, торгівельний центр, студентський гуртожиток, дитячі садочки, школи та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, наголошують у Генштабі.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Павлівки та Степного Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Попівка, Грем’яч Чернігівської області; Атинське, Степне, Водолаги Сумської області та Огірцеве, Гатище, Плетенівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Іванівки, Загризового Харківської області та Стельмахівки Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Фиголівка, Петропавлівка, Орлянське, Кучерівка, Подоли, Першотравневе Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Серебрянка, Дронівка, Закітне, Виїмка, Переїзне, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Васюківки та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Олександро-Шультине, Ступочки, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міст Мар’їнка та Красногорівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Гостре, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Благодатного, Макарівки та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне, Левадне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Новоданилівки Запорізької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Малинівка, Залізничне, Білогір’я, Степногріськ, Плавні Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Дніпровське, Берегове, Велетенське, Широка Балка Херсонської області та місто Херсон.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

З метою поповнення масштабних втрат в живій силі противник продовжує проводити приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в місті Старобільськ Луганської області окупаційна псевдовлада зобов’язала усіх чоловіків на державних підприємствах пройти медичну комісію та стати на військовий облік.

Московський режим продовжує незаконну інтеграцію населення тимчасово окупованих територій України до свого культурно-освітнього простору. Зокрема, російська окупаційна адміністрація організувала навчальний процес за російською програмою, відкривши школу в Бехтерах Херсонської області, де зобов’язала навчатися дітей з населених пунктів Облої, Тендрівське, Збур’ївка та Новочорномор’я. З метою примусу учнів до навчання в школі за російською програмою батьків залякують адміністративною відповідальністю за пропуски навчального процесу.

В населеному пункті Михайлівка Запорізької області під час фільмування російськими пропагандистами ролика за участю високопоставленого кадирівського командира сталася словесна суперечка між кадирівцями та дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь із стрілецької зброї. В ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення несумісні з життям, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї. Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів. Командира кадирівського підрозділу покарали відправленням на передові позиції.

Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по пункту управління, 7 ударів по районам зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 удари по зенітно-ракетним комплексу противника. Також нашими захисниками знищено ворожий ударний гелікоптер Ка-52.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, три артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію РЕБ противника.