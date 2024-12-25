Росіяни знову вгатили по Харкову: виникла пожежа після атаки

Сьогодні, 25 грудня, росіяни завдали удару по Харкову. І це вже друга атака зрання.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Маємо інформацію про ворожий удар "Шахедом". На місці прильоту пожежа. Приліт стався по приватному сектору Основʼянського району. Пожежа у одноповерховому будинку", - повідомив він.

Нагадаємо, близько 6 ранку в Харкові пролунали перші вибухи. Терехов заявив, що місто перебуває під масованим ракетним обстрілом. Наразі відомо про шістьох постраждалих.

Через російську атаку починають застосовувати обмеження електроенергії.

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