Росіяни знову вгатили по Херсонщині: в ОВА розповіли, як минула ніч

Минулої доби Херсонську область 66 разів обстріляли російські окупанти. Через російські обстріли троє людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це сьогодні, 14 січня, повідомив очільник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Мирні міста і села області обстрілювали з різного виду озброєння: артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків", – написав він.

Херсон росіяни обстріляли 19 разів. Ворожими снарядами пошкоджені житлові будинки.

Нагадаємо, що після звільнення 11 листопада ЗСУ Херсона, російські окупанти почали тероризувати місто постійними обстрілами. Атакують росіяни, як правило, мирні будинки, лікарні, музеї та енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого гинуть цивільні жителі міста.

Росіяни випустили по Херсону рекордну кількість снарядів

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