Росіяни знову вгатили по Херсонщині: є тяжко поранені

Окупанти 30 листопада завдали чергового удару по Херсонщині.
Росіяни вдарили по Тягинці у Бериславському районі Херсонської області. Там поранено троє осіб.
Про це повідомила Херсонська ОВА.
"Внаслідок російського обстрілу Тягинки постраждали троє людей. 65-річний чоловік дістав важкі поранення. Стан двох жінок, 64 та 73 років, оцінюють як середньої тяжкості. Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч проти 30 листопада російські війська обстріляли село Дар’ївка Херсонської області, поранивши чотирьох людей.
Крім того, 30 листопада російська армія з артилерії обстріляла Садове поблизу Херсона. Загинули троє людей.
Згодом стало відомо, що у Бериславі Херсонської області 30 листопада росіяни вдарили поблизу адміністративної будівлі. Там також є тяжко поранені.
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