Росіяни знову вгатили по Херсону: поранено маленьку дитину

Сьогодні, 19 листопада, російські окупанти вдруге від ранку обстріляли Херсон.

Про наслідки повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Херсон знову під вогнем з боку російських окупаційних військ! У місті чути потужні вибухи. На цю годину до лікарень Херсона доправлені двоє жінок, одна - у важкому стані. Вони отримали поранення внаслідок недавнього обстрілу міста з боку російських окупаційних військ. Ушпиталена і 6-річна дівчинка з мінновибуховою травмою та осколковими пораненнями", - зазначив він.

Окрім того, є пошкоджені будинки. Інформація уточнюється

Нагадаємо, про перший обстріл міста стало відомо о 6.32.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, російські військові упродовж 18 листопада 71 раз обстріляли Херсонську область. З різних видів озброєння випустили по її території 389 снарядів. Снаряди поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію сільськогосподарського підприємства у Херсонському районі. Внаслідок атак російської армії четверо людей отримали поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Канонада не стихала! Ворог обстріляв Херсон і області! Травмовані помирають в лікарнях

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