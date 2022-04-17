Росіяни знову відкрили вогонь на Луганщині: двоє загиблих, четверо поранених

Окупанти цілеспрямовано обстрілюють житлові райони.
У неділю, 17 квітня, окупанти відкрили вогонь у центрі міста Золоте на Луганщині. Внаслідок чого загинуло двоє людей, ще четверо поранено.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він підкреслив, що окрім житлових будинків, поряд нічого немає.
"Це навмисне вбивство людей. Крім житлових будинків, поряд нічого немає. Росіяни цілеспрямовано били по населенню. В одній із багатоповерхівок зруйновані два поверхи – снаряди пройшли навиліт", - зазначив він.
Нагадаємо, з Луганської області сьогодні вдалося евакуювати 33 людини.
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