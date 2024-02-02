Росіяни знову "випадково" скинули авіабомбу на окуповане місто

Після виявлення на вулиці бомби ФАБ-500, загарбники евакуювали місцевих жителів.
Російський літак 1 лютого упустив авіабомбу на окуповане Зимогір'я Луганської області.
Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA.
У заяві вказано, що 1 лютого у місті Зимогір'я Луганської області на вулиці Пархоменка був знайдений російський боєприпас, імовірно, ФАБ-500. Жителів вулиці евакуювали.
За даними джерел телеграм-каналу, 2 лютого відбудеться огляд місця та вивезення боєприпасу.
Зазначається, що раніше російські літаки впустили щонайменше п’ять авіабомб ФАБ-250 у Бєлгородській області.
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Нагадаємо, 8 січня російський літак випадково скинув авіабомбу ФАБ-250 на окуповане Рубіжне на Луганщині.
А 27 січня стало відомо, що військові літаки РФ під час польоту загубили дві авіабомби ФАБ-250 у Бєлгородській області.
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