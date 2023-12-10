Росіяни знову запустили "Шахеди": в яких регіонах небезпека

"Шахеди" знову атакують Україну з півдня.
Увечері, 10 грудня, російські окупанти вкотре розпочали атакувати Україну дронами.
За інформацією Повітряних сил, рух ударних БпЛА зафіксовано з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Також дрони з Миколаївщини рухалися у напрямку Кіровоградської області, а звідти - у північно-західному напрямку, в сторону Вінниччини і Черкащини.
20:50. Одещина – працює ППО.
20:55. Повітряні сили: "Очаків – ворожі БпЛА наближаються з Чорного моря".
21:08. Кіровoградщина – працює ППО.
21:48. "Шахеди" з Кіровоградщини рухаються у напрямку Вінниччини.
"2 мопеди летить транзитом через Кіровоградську область західним курсом. Ще пара мопедів з моря у бік Одеської області. Загроза для Чорноморська, Одеси, Південного та Коблево залишаються. Також є мопеди з лівого берега Херсонської області", – сказано у пабліку "Николаевский Ванёк".
За інформацією пабліка, наразі загроза від "Шахедів" є у Херсонській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.
А тим часом у Нікополі та Нікопольській територіальній громаді оголошено про загрозу артобстрілу.
Раніше повідомлялося, що Третю штурмову бригаду вивели з-під Бахмута після майже року важких боїв.
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