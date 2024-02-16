Росіяни знову завдали ракетного удару по Полтавщині

Вночі проти 16 лютого російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Полтавській області. Влучання сталося на відкритій території.

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін

"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає", - наголосив голова ОВА.

Пронін наголосив, що впродовж доби на території Полтавської області шість разів лунала повітряна тривога і тривала майже чотири години.

Нагадаємо, напередодні окупанти також вдарили ракетами по Полтавщині. Сталося влучання у складське приміщення в Миргородському районі.

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