Росіяни зосередили зусилля на Східному фронті: аналітик пояснив з чим це пов'язано

Єдиний напрямок, де росіянам не вдається наступати, - лівий берег Дніпра на Херсонщині.
На східному фронті наразі ситуація загострена. Російські загарбники намагаються зробити все, аби здобути бодай маленьку перемогу. Частково це пов’язано з "виборами" президента РФ у березні.
Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив військовий аналітик, співробітник СБУ (2004-2015 рр.) Іван Ступак.
"На жаль, схід весь напружений, весь горить. З різною інтенсивністю. Десь у росіян виходить більше просуватися - 50 метрів, 100 метрів, десь - 200 і більше. Але просування є. Дуже гаряче на всій східній лінії фронту", - наголошує він.
За словами аналітики, окупаційні війська також активізувалися на півдні Запорізької області. На цій ділянці фронту загарбник намагаються зрізати той виступ, який українські військові останні п’ять місяців активно відвойовували, - це плацдарм у районі Роботиного. Натомість росіянам не вдається наступати на Херсонщині.
"Там усі їхні спроби поки що безуспішні, це потрібно визнати. Але, на жаль, вони бомблять наші логістичні ланцюги: коли човнами перевозять продукти харчування, провізію, боєприпаси на лівий берег. Це все обстрілюється дронами, зокрема з нічним баченням, авіабомбами. Тобто скрізь, на всьому фронті є труднощі різною мірою", - зауважив Іван Ступак.
На його думку, важливий фактор у такі активізації росіян - "вибори" Путіна. Адже якщо армія покаже бодай якийсь результат, то "його можна обігравати просто чудово".
Нагадаємо, аналітики ISW у своєму новому звіті повідомили, що окупанти просуваються під Авдіївкою Донецької області. Вони просунулися на схід від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста. ЗСУ здійснює на цьому напрямку контратаки.