Росіяни зосереджують всі зусилля на захоплення Сіверська та Бахмута: ЗСУ дають гідну відсіч

Росіяни кинули всі сили на захоплення Сіверська та Бахмута. Для цього вони обстрілюють десятки населених пунктів на Словʼянському та Бахмутському напрямках.

За добу 16 липня окупанти обстріляли щонайменше 13 населених пунктів на Словʼянському та Бахмутському напрямках. Там загарбники продовжують задіювати всі наявні засоби вогневого ураження по лінії зіткнення.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Зафіксовано обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Сіверськ, Верхньокам’янське, Олександрівка, Никифорівка, Донецьке, Спірне, Травневе, Покровське, Соледар, Нью-Йорк, Кодема та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Нью-Йорка, Берестового і Соледара", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що росіяни наступальними та штурмовими діями намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка, Григорівка, Новолуганське, Семигір’я та встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

"Успіху не має – українські воїни змусили противника відійти", - кажуть у Генштабі.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Новомихайлівка, Володимирівка, Кам’янське, Вугледар, Невельське, Времівка, Білогір’я, Гуляйполе, Залізничне, Ольгівське, Малі Щербаки, Тоненьке, Пречистівка, Новопіль, Новосілка та інших. Авіаудар зафіксовано поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках воєнна обстановка суттєвих змін не зазнала. Однак, за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, російські військові відкрили вогонь по позиціям українських захисників, що боронять Сумську область.

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