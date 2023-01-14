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Росіяни зранку атакували ракетами Харків: цілили по інфраструктурі

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни зранку атакували ракетами Харків: цілили по інфраструктурі

Фото: Associated Press

Ворог вдарив по Індустріальному районі.

У суботу, 14 січня, російські війська обстріляли ракетами Харків. Ворожа армія завдала ударів ракетами С-300 по інфраструктурі в одному з районів.

Про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Вранішній обстріл Харкова. Попередньо, чотири "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі. Цілили по інфраструктурі", - написав міський глова.

Наразі уточнюється інформація щодо постраждалих та руйнувань, наголосив Терехов.

До слова, згодом мер уточнив, що було два "прильоти". Також про два удари повідомили і в ОВА: "Попередньо зафіксовано два "прильоти" ракет С-300 в Індустріальному районі".

Нагадаємо, у Харкові 14 січня під час повітряної тривоги, яку оголосили о 07:39, пролунали вибухи. У місті припинило роботу метро. Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдають удари, та попросив людей перебувати в укриттях.

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Дата публікації
Перегляди
1595
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