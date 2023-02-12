Росіяни зранку обстріляли Нікополь, є жертви: перші деталі і фото руйнувань

Зранку 12 лютого війська РФ зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Є загибла жінка, ще одна постраждала.

Про це розповів Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

За його даними, внаслідок обстрілу окупантів загинула 53-річна жінка.

Попередньо, є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. У неї осколкове поранення.

"Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 11 лютого, ворог тричі за день обстрiляв Нiкопольський район, гатив з важкої артилерiї по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Люди не постраждали. Наслідки атак ще з’ясовуються.

Також увечері 11 лютого російські окупанти обстріляли ракетами Харків. Влучання зафіксовано в одне з підприємств, де спалахнула масштабна пожежа, є поранений. Також окупанти в суботу обстрілювали інші населені пункти Харківської області.

Натомість українські військові увечері 11 лютого знищили чотири "шахеди" та "Орлан-10", яким ворог хотів атакувати критичні об'єкти інфраструктури.

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